Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Brandgeschehen

Bad Sassendorf (ots)

Am Mittwochabend 07.06., kam es gegen 22.20 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Im Schulzenhof". Ein technischer Defekt führte nach vorliegenden Erkenntnissen zum Brand eines Wäschetrockners oder einer Waschmaschine. Beide Geräte wurden nebeneinander in einem Wäscheraum im Dachgeschoss des Hauses betrieben. Sie wurden durch die Einwirkung des Feuers vollständig zerstört. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen, bevor er auf weitere Gebäuteteile oder Räume übergreifen konnte. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen im vierstelligen Eurobereich bewegen. Der Einsatz der Feuerwehr wurde von obligatorischen Ermittlungstätigkeiten der Polizei begleitet. (sn)

