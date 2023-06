POL-SO: Einbruch

Soest (ots) - In der vergangenen Nacht kam es zu einer tumultartigen Einsatzlage in der Zentralen Unterbringungseinrichtung im Belgierweg. Mitarbeiter des dort tätigen Sicherheitsdienstes riefen gegen 00:35 Uhr die Polizei, da nach bisherigen Erkenntnissen vier Bewohner im Alter von 21, 26, 28 und 29 Jahren, Mobiltelefone anderer Bewohner entwendet haben sollen. Nachdem die Beamten zur Sachverhaltsklärung in der ZUE eintrafen, befanden sich etwa 100 Bewohner vor Ort, die ...

