Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Kontrolle des Durchfahrtverbots

Lingenfeld (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde das Durchfahrtsverbot auf dem Feldweg "Am Hirschgraben" in Lingenfeld kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden insgesamt fünf Verstöße geahndet. Immer noch sind einige Betroffene verwundert, dass sich das dafür vorgesehene Bußgeld seit der Einführung des neuen Bußgeldkatalogs mehr als verdoppelt hat.

