POL-PDLD: Edenkoben - Ohne Versicherungsschutz

Seit gestern (01. März) muss an Mopeds, Rollern und E-Scootern das Versicherungskennzeichen gewechselt werden. Die grünen Versicherungskennzeichen verlieren ihre Gültigkeit. Für das neue Versicherungsjahr 2023 müssen nun schwarze Kennzeichen montiert werden. Fahren ohne gültiges Versicherungskennzeichen heißt Fahren ohne Versicherungsschutz und stellt eine Straftat dar. So wurde gestern ein 34 Jahre alter Mann mit seinem E-Scooter in der Schantzstraße angehalten, weil er mit dem alten Kennzeichen unterwegs war. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige erstattet. Sein E-Scooter musste er im Anschluss nach Hause schieben.

