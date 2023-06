Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen

Lippetal (ots)

In der vergangenen Nacht wurde ein Geldautomat in einer Sparkassenfiliale in der Hultroper Straße gesprengt. Anwohner hörten um 03:13 Uhr zwei knallartige Geräusche aus Richtung der Filiale und sahen eine Rauchwolke aufsteigen. Die Zeugen konnten noch den Schein von drei Taschenlampen im Bereich der Bankfiliale wahrnehmen. Die Täter verließen nach kurzer Zeit fluchtartig die Örtlichkeit und bestiegen vermutlich einen weißen Mercedes. Dieser entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Lippborg. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Experten der Spurensicherung sind ebenfalls verständigt worden. Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen und/oder zu dem Mercedes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell