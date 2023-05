BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Offenburg (ots) - Die Beamten der Bundespolizei Offenburg nahmen am vergangenen Sonntagabend einen international gesuchten Straftäter fest. Bei der Kontrolle des 34-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen am Offenburger Bahnhof, stellten die Beamten den Haftbefehl fest. Der Mann wurde von den spanischen Behörden wegen Straftaten zum Nachteil von Personen gesucht. Er befindet sich nach richterlicher Vorführung in ...

mehr