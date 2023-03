Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Kreis Rottweil) Autofahrer ohne Zulassung und mit falschen Kennzeichen unterwegs (16.03.2022)

Oberndorf am Neckar (ots)

Mit einem abgemeldeten Auto gefahren ist ein Mann am Donnerstag gegen 23 Uhr auf der Landesstraße 415 zwischen Oberndorf und Boll. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem Ford Fiesta, an dem er nicht für dieses Fahrzeuge vorgesehene amtliche Kennzeichen angebracht hatte. Tatsächlich war sein Ford abgemeldet und er wollte ihn mit den "falschen" Kennzeichen, die für einen zugelassenen BMW seiner Schwester ausgegeben waren, in den Landkreis Heilbronn überführen. Der Fahrer musste sein Auto abstellen und mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Zulassung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell