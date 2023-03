Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Herzogenweiler

schwarzwald-Baar-Kreis) Autos stoßen frontal zusammen

Vier Personen verletzt (16.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen schweren Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 auf der Kreisstraße 5734 zwischen VS-Herzogenweiler und VS-Pfaffenweiler. Ein 21-jähriger Renault Clio-Fahrer überholte am Ende einer Rechtskurve ein vor ihm fahrendes Auto und stieß frontal mit einer entgegenkommenden 37-jährigen Autofahrerin in einem Mercedes C 220 zusammen. Dabei erlitt der Unfallverursacher schwerste Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Die Autofahrerin und zwei bei ihr im Auto sitzende Kinder im Alter von 6 und 12 Jahren erlitten leichtere Verletzungen und kamen mit einem Krankenwagen ebenfalls in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 25.000 Euro schätzte.

