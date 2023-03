Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall im Baustellenbereich Sturmbühlstraße - 12000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Weil ein Autofahrer sich nicht an ein Durchfahrtsverbot im Baustellenbereich der Sturmbühlstraße gehalten hat, ist es dort am Mittwochabend zu einem Unfall und einem Sachschaden in Höhe von rund 12000 Euro an zwei beteiligten Autos gekommen. Gegen 17.40 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit einem VW Passat auf der Sturmbühlstraße in stadtauswärtiger Richtung und missachtete dabei das Durchfahrtsverbot im Baustellenbereich auf Höhe der Einmündung Holzstraße. Um an der vorhandenen Straßensperre vorbeizukommen, benutzte der Mann den Gegenfahrstreifen der Sturmbühlstraße. Zeitgleich wollte ein 27-jähriger Fahrer eines VW Passats von der Holzstraße nach rechts auf die Sturmbühlstraße Richtung Stadtmitte abbiegen. Hierbei rechnete der 27-Jährige nicht mit dem auf der Sturmbühlstraße auf dem Gegenfahrstreifen entgegenkommenden Auto und stieß mit diesem zusammen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der Passat des 27-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell