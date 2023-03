Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen-Seedorf, Lkr. Rottweil) Heftiger Zusammenprall mit geparkten Autos - 27000 Euro Schaden

Dunningen-Seedorf, Lkr. Rottweil (ots)

Etwa 27000 Euro Sachschaden an einem Mercedes Kleintransporter und an zwei geparkten Autos des Herstellers Chrysler sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochmittag in Seedorf auf der Waldmössinger Straße passiert ist. Ein 71-jähriger Mann fuhr gegen 12.30 Uhr mit einem Mercedes Kleintransporter des Typs Citan von Waldmössingen nach Seedorf. Im Bereich der Waldmössinger Straße 9 prallte der Mann mit dem Kleintransporter aus bislang nicht bekannter Ursache ungebremst gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto des Herstellers Chrysler. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Chrysler noch auf einen davor abgestellten Wagen desselben Herstellers geschoben. Der 71-Jährige hatte Glück und blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Kleintransporter und dem ersten Chrysler entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 24000 Euro. An dem zweiten Chrysler entstand Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die total beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der verständigte Bauhof kümmerte sich im Anschluss um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

