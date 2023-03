Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Unfall fordert rund 14000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots)

Rund 14000 Euro Sachschaden an einem VW T-Roc und einem Sattelzug-Lastwagen hat ein Unfall gefordert, der am Dienstagabend auf der Theodor-Heuss-Allee passiert ist. Gegen 18.40 Uhr verließ ein 59-jähriger Fahrer eines Sattelzug-Lastwagens den Kreisverkehr "Aesculap-Platz" in Richtung Wurmlingen und wechselte dann vom rechten auf den linken Fahrstreifen der dort zweispurig Richtung Wurmlingen verlaufenden Theodor-Heuss-Allee. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision mit einem VW T-Roc, dessen 54-jähriger Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der nicht mehr fahrbereite T-Roc musste abgeschleppt werden.

