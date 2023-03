Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße verletzt (15.03.2023)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen erlitten. Ein 64-Jähriger war mit einem VW Bus auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Oberlohnstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 160 bog der Mann nach links auf einen Parkplatz ab und stieß dabei mit einem auf der Fahrradspur entgegenkommenden ebenfalls 64 Jahre alten Rennradfahrer zusammen. Dieser stürzte in der Folge und verletzte sich. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Am VW Bus entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

