Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, A98, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 90.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der A 98

Stockach, A98 (ots)

Insgesamt rund 90.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochmorgen, gegen 9 Uhr, auf der Autobahn 98 zwischen den Anschlussstellen Stockach-West und Stockach-Ost passiert ist. Ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der A98 von Stockach in Richtung Überlingen auf der linken Fahrbahn unterwegs. Im Bereich des Beschleunigungsstreifens ordnete sich ein 67 Jahre alter Lastwagenfahrer auf der rechten Spur ein. Zeitgleich wechselte ein hinter dem Laster fahrender 65-Jähriger mit einem Peugeot von der rechten auf die linke Fahrspur um den Brummi zu überholen. Dabei kam es zur Kollision mit dem bereits auf der Überholspur fahrenden Mercedes der E-Klasse des 72-Jährigen. Im weiteren Verlauf touchierte der Peugeot zudem die linke Fahrzeugseite des Lastwagens. Alle drei Fahrer blieben unverletzt. Den am Mercedes entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 50.000 Euro, den Schaden am Peugeot auf rund 30.000 Euro und am Laster auf rund 10.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei reinigte anschließend die verschmutzte Fahrbahn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell