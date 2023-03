Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Ladengeschäft mit Lotto-Annahmestelle

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, kurz nach Mitternacht, in ein Ladengeschäft mit Lotto-Annahmestelle in der Schwarzwaldstraße eingebrochen. Nach dem Aufhebeln einer Tür an der Gebäuderückseite drangen vermutlich zwei Täter in das Geschäft ein. Dort entwendeten sie mehrere Schachteln Zigaretten aus einem Thekenregal und verließen kurz danach das Geschäft über die zuvor aufgebrochene Tür. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, insbesondere kurz nach Mitternacht verdächtige Wahrnehmungen an dem etwa gegenüber der Turngasse gelegenen Geschäft in der Schwarzwaldstraße in der Ortsmitte von Immendingen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, in Verbindung zu setzen.

