POL-ME: Polizei nimmt flüchtige Ladendiebe fest - Hilden - 2212009

Am Donnerstagabend, 01. Dezember 2022, floh ein Trio nach einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Mittelstraße in Hilden mit einem wartenden Audi. Polizeibeamte konnten die Männer auf ihrer Flucht stoppen und nahmen sie vorläufig fest.

Das war geschehen:

Gegen 18:30 Uhr beobachtete ein 35-jähriger Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft an der Mittelstraße ein Duo, welches eine hochwertige Jacke anprobierte und anschließend, ohne zu bezahlen, die Verkaufsräume fluchtartig verließ. Der Zeuge verfolgte das Duo, welches unmittelbar vor dem Geschäft in einen wartenden Audi stieg und mitsamt der Tatbeute, einer Winterjacke im Wert von 300 Euro, floh.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Audi im Einmündungsbereich Bismarckstraße / Berliner Straße stoppen. Sie nahmen sowohl die 22 und 24 Jahre alten Ladendiebe ohne festen Wohnsitz in Deutschland sowie den 26-jährigen Fahrzeugführer aus Menden vorläufig fest. Im Kofferraum des Fahrzeugs fanden die Beamten zudem drei weitere, original verpackte Winterjacken im Wert von über 1.000 Euro. Da die Tatverdächtigen keinen Kaufbeleg vorweisen konnten, wurde das vermeintliche Diebesgut sichergestellt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ein und brachten die Männer zur Polizeiwache Hilden. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Ob die in dem Fahrzeug aufgefundenen Jacken ebenfalls aus einem Diebstahl stammen, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

