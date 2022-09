POL-RZ: Kind wird von Mann angesprochen - Gerüchte in sozialen Medien machen die Runde

Ratzeburg (ots) - 16. September 2022 | Kreis Stormarn - 14. /15.09.2022 - Ahrensburg / Hoisdorf Am vergangenen Mittwoch (14.09.2022) ist es in Ahrensburg zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gekommen. Zwischen 15.35 Uhr und 17.15 Uhr versuchten Unbekannte vergebens in der Straße Am Lindenhof in das Wohnhaus einzudringen. Es entstand geringer Sachschaden. In der Straße Thie in Hoisdorf dagegen gelang es ...

mehr