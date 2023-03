Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall mit knapp 7000 Euro Schaden

Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit knapp 7000 Euro Sachschaden ist es am Mittwochvormittag, gegen 09.45 Uhr, an der Kreuzung Rathausgasse und Bruderschaftsgasse gekommen. Ein 52-Jähriger fuhr mit einem Lada auf der Rathausgasse in Richtung Hintere Höllgasse und bog an der genannten Kreuzung nach links auf die Bruderschaftsgasse ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Fiat Tipo, dessen 50-jährige Fahrerin auf der Bruderschaftsgasse in Richtung Waldtorstraße unterwegs war.

