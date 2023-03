Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn, Lkr. Rottweil) Auto macht sich selbstständig - 10.000 Euro Schaden (15.03.2023)

Fluorn (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich in der Haldenstraße ein Auto selbstständig gemacht und dabei Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro verursacht. Eine 34-jährige Frau parkte einen schwarzen VW Golf vor der Garage. Kurz darauf machte sich der Wagen selbstständig, rollte rückwärts den Berg hinunter, überquerte die Straße und prallte schließlich gegen den Gartenzaun eines im Einmündungsbereich liegenden Anwesens. Am Zaun entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro, am VW in Höhe von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell