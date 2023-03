Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim) Unfall zwischen Kleintransporter und Sattelzug - 12000 Euro Schaden

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Sattelzug-Lastwagen sowie einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 12000 Euro ist es am Donnerstagmorgen an der Einmündung der Robert-Bosch-Straße auf die Bundesstraße 27 gekommen. Ein 54-jähriger Fahrer eines Ford Transit Kleintransporters bog gegen 07.20 Uhr nach bisherigen Ermittlungen trotz für ihn roter Ampel von der Robert-Bosch-Straße nach links auf die bevorrechtigte B 27 ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Sattelzug, dessen 45-jähriger Fahrer auf der B 27 von Schwenningen kommend in Richtung der großen Einmündung B 27/B 33 unterwegs war. Für den Sattelzug zeigte die Ampel zum Unfallzeitpunkt "Grün". Beide Fahrzeuge blieben bedingt fahrbereit.

