Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw-Aufbrüche

Bocholt - Pkw-Aufbrüche (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 03.08.22, wurde auf der Rheinstraße und der Niersstraße jeweils ein Pkw aufgebrochen. In einem Fall entwendeten der oder die Täter ein Mobiltelefon, im anderen eine Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich Debitkarten, die durch den oder die Täter bereits mit einer vierstelligen Summe belastet wurden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell