Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tumultlage

Soest (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einer tumultartigen Einsatzlage in der Zentralen Unterbringungseinrichtung im Belgierweg. Mitarbeiter des dort tätigen Sicherheitsdienstes riefen gegen 00:35 Uhr die Polizei, da nach bisherigen Erkenntnissen vier Bewohner im Alter von 21, 26, 28 und 29 Jahren, Mobiltelefone anderer Bewohner entwendet haben sollen. Nachdem die Beamten zur Sachverhaltsklärung in der ZUE eintrafen, befanden sich etwa 100 Bewohner vor Ort, die den Einsatz der Beamten beobachteten. Wenige der Personen versuchten, den Einsatz der Beamten zu stören, was aber nicht gelang. Zeitgleich kam es in einem der Unterbringungszelte zu einem Brandgeschehen. Ein 19-jähriger Bewohner steht im Verdacht, vorsätzlich eine Matratze in Brand gesetzt zu haben. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Während weitere hinzugezogene Polizeikräfte die Umstände des Brandes aufklärten, kam es zu Tumulten vor dem Zelt, bei denen etwa 200 bis 300 Bewohner beteiligt waren. Die Polizeibeamten konnten die Lage durch den Einsatz starker Kräfte beruhigen. Verletzt wurde niemand. Insgesamt wurden fünf Personen vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(dk)

