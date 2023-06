Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen

Ense (ots)

Am gestrigen Dienstag, zwischen 8 und 10 Uhr, wurde von einem Firmengelände in der Straße Zum Kleifeld, ein weißer Gabelstapler der Marke Nissan entwendet. Die bislang unbekannten Täter luden den Stapler mit einem weißen MAN-Lkw auf und entfernten sich anschließend in Richtung Neheim. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder dem weißen Lkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

