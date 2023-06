Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Kleingartenlaube

Soest (ots)

In der Zeit von Dienstag, 06.06., 17.00 Uhr bis Mittwoch, 07.06., 13.30 Uhr wurde ein benzinbetriebener Stromgenerator aus einer Gartenlaube gestohlen, die sich in der Kleingartenanlage zwischen Nottebohmweg und den Bahngleisen befindet. Die Täter überquerten vermutlich zuerst die Bahngleise aus nördlicher Richtung und überstiegen dann einen Drahtzaun, um auf das von der Straße nicht einsehbare Grundstück zu gelangen. Dort öffneten sie gewaltsam die Gartenlaube und einen daneben befindlichen Geräteschuppen, in dem das Stromaggregat abgestellt war. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (sn)

