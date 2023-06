Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Wohnungseinbruch

Lippetal (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (07.06.), 06:30 Uhr bis 17:45 Uhr brachen unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus im Wohngebiet "Auf dem Weedeland" in Lippborg ein. Die Einbrecher näherten sich dem Einfamilienhaus am südlichen Ortsrand vermutlich über einen Fußweg, der das Grundstück von einem Getreidefeld abgrenzt. Nachdem die Täter einen Gartenzaun überwunden hatten, hebelten sie die rückwärtige Terrassentür auf, begaben sich in die Wohnräume und durchsuchten dort zahlreiche Schränke und Behältnisse. Sie erbeuteten Bargeld, diverse Schmuckgegenstände und Silberbesteck. Danach entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Soest unter der Rufnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell