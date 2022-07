Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Wittlich (ots)

Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Am Sonntag, 17. Juli 2022, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der B 49 zwischen Bombogen und Wittlich zu einer Verkehrsgefährdung. Kurz nach der Einmündung nach Lüxem wurde ein in Richtung Wittlich fahrender Skoda von einem mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fahrenden schwarzen oder dunkelblauen BMW (vermutlich 7er Baureihe) überholt. Der Fahrer des BMW scherte allerdings bereits wieder nach rechts ein, bevor er das überholte Fahrzeug komplett passiert hatte. Aus diesem Grund musste der Überholte stark abbremsen und in den Seitenstreifen ausweichen. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr durch den Straßengraben bis auf den parallel verlaufenden Feld-/Radweg. Sollte es Zeugen geben, die diesen Vorgang beobachtet haben, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter der 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wittlich

