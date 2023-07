Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: 26 Cannabispflanzen in einer Gartenparzelle sichergestellt

Neubrandenburg (ots)

Am Vormittag des 11.07.2023 haben die Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg die Information erhalten, dass in einer Gartenparzelle des Kleingartenvereins Lindetal e.V. mehrere Cannabispflanzen angebaut werden. Die Beamten haben anschließend die besagte Gartenparzelle aufgesucht und dabei insgesamt 26 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien festgestellt.

Die Beamten konnten ermitteln, dass es sich bei der Pächterin um eine 22-jährige Neubrandenburgerin handelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg erfolgte durch die zuständige Richterin die Anordnung zur Durchsuchung der Wohnung der 22-Jährigen. Als die Beamten bei ihrer Wohnung ankamen, konnten sie die 22-Jährige sowie ihren 22-jährigen deutschen Freund antreffen. Beide Personen sind wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannt.

Den beiden 22-Jährigen wurde der Tatvorwurf erläutert und im Anschluss die Wohnung durchsucht. Dabei haben die Beamten verschiedene Betäubungsmittel sowie Utensilien, welche auf den unerlaubten Handel mit Betäubungsmittel hindeuten, aufgefunden und sichergestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung der besagten Gartenlaube haben die Beamten weitere Betäubungsmittel sowie Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln aufgefunden. Des Weiteren konnten die Beamten die zuvor genannten 26 Cannabispflanzen sicherstellen.

Nachdem die beiden Beschuldigten durch die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg erkennungsdienstlich behandelt und als Beschuldigte vernommen wurden, wurden sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen wegen des Unerlaubten Handels und Konsums von Betäubungsmitteln laufen weiter im Kriminalkommissariat Neubrandenburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell