POL-NB: Diebstahl von zwei Kletternetzen

Neubrandenburg (ots)

Im Zeitraum vom 07.07.2023 bis zum 10.07.2023 ist es zum Diebstahl von zwei hochwertigen Spielnetzten von dem sich im Bau befindlichen Spielplatz am Stargarder Tor in Neubrandenburg gekommen. Die Montagefirma wollte am Vormittag des gestrigen 10.07.2023 das letzte Spielgerät montieren, als die Mitarbeiter feststellten, dass bislang unbekannte Täter zwei Netzelemente zwischen den Pfosten durchtrennt und entwendet haben. Das Spielgerät kann alleine durch Ergänzung der Netze nicht mehr repariert werden, da auch die Halterungen beschädigt wurden. Somit wurde das Spielgerät durch den Diebstahl der Netze komplett zerstört. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die beiden entwendeten Netze sind aus Edelstahl, der mit schwarzem Kunststoff ummantelt ist. Die Netzstrukturen haben einen Durchmesser von etwa 2 cm und eine Maschenbreite von etwa 30 cm. Die Netze haben eine Dreiecksform mit einer Kantenlänge von etwa 3x3 Metern. Ein Foto ist dieser Pressemitteilung angefügt.

Es wird davon ausgegangen, dass die Täter geeignetes Werkzeug zur Demontage benutzt haben. Dabei kann es sich um eine Säge oder ein Trennschleifer gehandelt haben. Zum Abtransport müssten die Täter aufgrund der Größe und des Gewichtes der beiden Netze wahrscheinlich ein Fahrzeug genutzt haben.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Dazu suchen wir dringend Zeugen. Wer am vergangenen Wochenende (Freitagnachmittag bis Montagfrüh) Personen auf dem noch abgesperrten Spielplatz am Stragarder Tor gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

