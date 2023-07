Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Vermeintlicher Einbrecher schläft im Bett des Nachbarn

Waren (ots)

Am 08.07.2023 gegen 23:45 Uhr haben Beamte des Polizeihauptreviers Waren den Auftrag bekommen, eine Sachbeschädigung in der Mozartstraße in Waren aufzunehmen. Der Anrufer teilte telefonisch mit, dass seine Wohnungseingangstür aufgebrochen wurde. Bei der anschließenden Überprüfung hat er festgestellt, dass sein Nachbar in seinem Bett im Schlafzimmer liegt und schläft.

Vor Ort wurden die Polizeibeamten von dem Anrufer sowie dessen Nachbarn in dem besagten Mehrfamilienhaus empfangen. Der 34-jährige deutsche Tatverdächtige gab an, dass er seinen Wohnungsschlüssel verloren hätte. Nachdem er vergeblich versuchte, seine eigene Wohnungstür aufzutreten, hat er dies bei der Wohnungstür seines Nachbarn probiert. Als ihm dies gelungen ist, legte er sich zum Schlafen in dessen Bett.

Ein durchgeführter Atemalkoholtestbei dem 34-Jährigen hat einen Wert von 2,23 Promille ergeben. Der 34-Jährige hat eigenen Angaben zufolge nicht gedacht, dass der Nachbar so reagieren würde. Er hat die Wohnung des Nachbarn daraufhin freiwillig verlassen.

Der Geschädigte erstattete Strafanzeige und Strafantrag wegen der Sachbeschädigung. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell