POL-WOB: Feuer auf Schulgelände - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Fallersleben, Ehmer Straße 13.11.2022, 16.00 Uhr Am Sonntagnachmittag geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Ehmer Straße in Brand. Ein Zeuge hatte um 16.00 Uhr die brennende Gartenlaube entdeckt und die Polizei verständigt. Die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr Fallersleben ...

mehr