POL-HA: Autofahrer kollidiert in Boele mit Verkehrsinsel

Ein 33-jähriger Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (15.07.2023) in Boele leicht verletzt. Gegen 22.00 Uhr fuhr der Hagener mit einem gelben Seat über die Hagener Straße in Richtung der Boeler Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er im Bereich der Einmündung zum Boeler Ring mit einer Verkehrsinsel. Dabei brach ein auf der Insel montiertes Schild ab und der Seat wurde stark beschädigt. Der 33-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell