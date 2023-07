Bad Ems (ots) - In der Nacht von Mittwoch den 05.07. auf Donnerstag den 06.07. kam es in Bad Ems in der Wilhelmsallee zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Hierbei verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zum Gebäude über den rückwärtigen Bereich. Im Anschluss wurde im Gastraum gezielt ein Schrank angegangen und aufgebrochen und die Geldbörse mit den Tageseinnahmen entnommen. Die Täter verließen die ...

mehr