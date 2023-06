Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Diebstähle bei Musikveranstaltung in Kranichfeld

Kranichfeld (ots)

Zu mehreren Diebstählen kam es im Rahmen einer Musikveranstaltung am Freitagmorgen in Kranichfeld. Im Tatzeitraum von ungefähr 3 bis 4 Uhr wurden auf dem dortigen Zeltplatz im Bereich der Niederburg durch den oder die Täter diverse Rucksäcke und Taschen durchwühlt, während die Geschädigten in ihren Zelten schliefen. Hierbei wurde Ihnen Bargeld in einer Höhe von ungefähr 1700 entwendet.

