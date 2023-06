Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Alkoholverstöße festgestellt

Jena (ots)

Am Freitagabend, kurz nach 23 Uhr, kontrollierten die Beamten der Polizei Jena einen jungen Mann mit einem E-Scooter. Der 17-Jährige wies bei der Kontrolle Atemalkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest und ein Drogenschnelltest wurden durchgeführt. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,07 Promille und lag somit unterhalb der gestatteten Grenze. Der Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Im Anschluss an die Blutentnahme wurde der Betroffene von seiner Erziehungsberechtigten vom Klinikum abgeholt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Am Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, stellten die Beamten in der Knebelstraße einen weiteren Führer eines E-Scooter fest. Der 18-Jährige Fahrer schien erheblich unter Alkoholeinfluss zu stehen. Dies bestätigte der Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,75 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme im Klinikum Jena durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Kurze Zeit später, gegen 3 Uhr, gab es eine weitere Feststellung eines E-Scooters in der Grietgasse in Jena. Auch in diesem Fall war der Fahrzeugführer alkoholisiert und absolvierte einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest mit 1,04 Promille. Damit lag er knapp unterhalb der Grenze zur absoluten Fahruntauglichkeit. Gegen den 36-jährigen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Am Sonntagmorgen, gegen 3:30 Uhr, wurde ein 43-jähriger Fahrer eines VW in der Sophienstraße im Stadtzentrum kontrolliert. Der Fahrzeugführer hatte hier im Vortest einen Atemalkoholwert von 1,26 Promille, so dass dieser sich im Bereich einer Straftat befand und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

