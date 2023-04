Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Zeuge überrascht zwei Motorroller-Diebe

Fröndenberg (ots)

Zwei Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (06.04.) von bislang unbekannten Tatorten zwei Motorroller entwendet und in einen Hinterhof in der Wilhelm-Feuerhake-Straße in Fröndenberg geschoben.

Während sie dort die Fahrzeuge vermutlich kurzschließen wollten, wurden sie gegen 2.30 Uhr von einem Zeugen überrascht. Daraufhin flüchteten sie zu Fuß. Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

- ca. 18-23 Jahre - ca. 180-190 cm - dunkel gekleidet - ein Täter hellhäutig, ein Täter dunkelhäutig

Die Motorroller wurden zunächst sichergestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell