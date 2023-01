POL-GS: Polizeistation Braunlage 26.01.2023

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage 26.01.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Am 24.01.2023, 07.30 Uhr-12.30 Uhr, war in 38700 Braunlage, von-Langen-Straße 1, kurz vor der Einmündung Robert-Roloff-Straße, auf der Gefällestrecke ein dunkelgrauer BMW X 6 mit GS-Zulassung abgestellt. In der Abstellzeit wurde der Pkw vermutlich beim Vorbeifahren durch ein zurzeit unbekanntes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Schaden am BMW X 6 beträgt ca. 10000,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Braunlage unter 05520-93260. Jo.

