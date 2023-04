Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Kiosk-Einbruch gesucht

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen 1.00 und 3.05 Uhr am Donnerstag (06.04.) gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk an der Mittelstraße in Unna verschafft und diverse Tabakwaren entwendet.

Ein Tatverdächtiger kann wie folgt beschrieben werden:

- kurze, dunkle Haare - normale Statur - Camouflage-Jogginghose - Kapuzenjacke - Sneaker

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell