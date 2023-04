POL-UN: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 14jährigen

Unna (ots) - Bei der Explosion eines Böllers sind am Montagabend (03.04.) in Unna drei Jugendliche schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge zündete ein 14-jähriger deutscher Staatsbürger aus Unna den Feuerwerkskörper gegen 19.45 Uhr auf dem Kirchplatz an. Der 14-jährige Unnaer und zwei 17-jährige deutsche Staatsbürger aus Unna mussten nach ...

