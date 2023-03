Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim a.d. Brenz - Fallen aufgestellt

Seit dem Wochenende ermittelt die Polizei wegen Jagdwilderei in Sontheim.



Am Sonntag entdeckte ein Zeuge gegen 16 Uhr zwei Fallen an einem Verbindungsweg zwischen Bergenweiler und Burgberg. In diesen befanden sich Möhren als Köder. Der Zeuge baute die Fallen ab und übergab sie am Montag der Gemeinde Sontheim. Wer die Fallen aufgebaut hat, ist nicht bekannt. Der Polizeiposten Sontheim (Telefon 07325/919003) nahm die Ermittlungen wegen Jagdwilderei auf.

Hinweis:

Jagdwilderei ist ein Straftatbestand und darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Nehmen Sie die Bestimmungen zur Jagd ernst. Sie dienen dem Schutz von Mensch und Tier.

