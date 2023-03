Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim unter Teck

A8 - Anhänger macht sich selbstständig

Am Mittwoch löste sich auf der A8 der Anhänger eines Lastwagens.

Kurz vor 6 Uhr fuhr ein 55-Jährige mit seinem Gespann in Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim Teck Ost und Aichelberg löste sich von seinem Kleinlaster der Anhänger. Der Anhänger fuhr selbstständig über sämtliche Fahrstreifen und blieb an der Mittelleitplanke stehen. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer konnten rechtzeitig reagieren und es kam zu keinen Unfällen. Nachdem die Polizei eingetroffen war, konnte der Anhänger wieder angekoppelt werden. Das Gespann wurde bis zum nächsten Parkplatz begleitet. Bei der dortigen Kontrolle konnten keine Mängel am Anhänger und der Kupplung festgestellt werden. Offensichtlich lag ein Fehler beim Ankoppeln vor. Der 55-Jährige wurde angezeigt. Er muss mit einem Bußgeld von mindestens 325 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass jeder Fahrzeugführer für die Vorschriftsmäßigkeit und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs verantwortlich ist. Er hat sich jeweils vor Fahrtantritt im Rahmen des Möglichen davon zu überzeugen, dass sich alles im ordnungsgemäßen Zustand befindet.

