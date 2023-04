Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Drei Jugendliche bei Böller-Explosion schwer verletzt

Unna (ots)

Bei der Explosion eines Böllers sind am Montagabend (03.04.) in Unna drei Jugendliche schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge zündete ein 14-jähriger deutscher Staatsbürger aus Unna den Feuerwerkskörper gegen 19.45 Uhr auf dem Kirchplatz an. Der 14-jährige Unnaer und zwei 17-jährige deutsche Staatsbürger aus Unna mussten nach medizinischer Erstversorgung am Einsatzort mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.

Vor Ort stellten Polizeibeamte die Reste des explodierten Böllers sowie einen weiteren Feuerwerkskörper sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

