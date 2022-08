Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220810.5 Kiel: Zwei Tatverdächtige nach Auseinandersetzung in Untersuchungshaft (Folgemeldung zu 220603.4 & 220722.1)

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft in Kiel ermittelten wegen der Messerstecherei in einer Gaststätte in der Flämischen Straße in Kiel am 03.06.2022 vier Tatverdächtige, sodass mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle am frühen Dienstagmorgen vollstreckt werden konnten.

Nach mehrwöchigen intensiven Ermittlungen ist es der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft gelungen, vier Tatverdächtige im Alter zwischen 26 und 36 Jahren als mutmaßliche Täter des Messerangriffs auf einen Mann in einer Gaststätte in der Flämischen Straße in Kiel zu ermitteln.

Am Dienstag gegen 06:00 Uhr durchsuchten Beamtinnen und Beamte des Kommissariats 11 der Kieler Kriminalpolizei mit Unterstützung von Spezialkräften und des Kommissariats 17 vier Wohnungen in Gaarden und Wellingdorf nach Beweismitteln und nahmen die Männer in Gewahrsam.

Gegen zwei der Tatverdächtigen ordnete der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kiel wegen gefährlicher Körperverletzung Untersuchungshaft an. Die weiteren Tatverdächtigen wurden wegen fehlender Haftgründe nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.

Die Ermittlungen - insbesondere zu dem Motiv und dem Hintergrund für die Tat - dauern an. Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

