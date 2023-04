Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Beim Abbiegen Radfahrer erfasst

Velen (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Lange Straße;

Unfallzeit: 28.04.2013, 17.15 Uhr;

Ein 74 Jahre alter Radfahrer hat am Freitag in Velen-Ramsdorf bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Eine 29-Jährige hatte gegen 17.15 Uhr die Lange Straße in Richtung Velener Straße befahren. Als die Velenerin nach links in die Straße An der Gräfte abbog, übersah sie den entgegenkommenden Radler. Der Velener kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (to)

