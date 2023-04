Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Auf Kreuzung kollidiert

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Marbeck, Dingekamp/Eschweg;

Unfallzeit: 29.04.2023, 15.30 Uhr;

Leichte Verletzungen haben zwei Autofahrerinnen am Samstag in Borken-Marbeck bei einem Zusammenstoß erlitten. Eine 72-jährige hatte gegen 15.30 Uhr außerorts den Dingekamp in Richtung Raesfelder Weg befahren. An der Kreuzung mit dem Eschweg war die Borkenerin mit dem von rechts kommenden Fahrzeug einer 45-Jährigen aus Raesfeld kollidiert. An der Unfallstelle gilt die Rechts-vor-links-Regel. Die beiden leichtverletzten Fahrerinnen kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

