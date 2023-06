Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Im Gegenzug für ihre Hilfsbereitschaft wurde Donnerstagmittag in Hermsdorf eine Frau bestohlen. Zwei augenscheinlich ausländische Personen, eine Frau sowie ein Junge, klingelte an der Wohnungstür der 74-Jährigen am Grünstedter Platz. Nachdem die Frau öffnete, baten die zwei Unbekannten um etwas zu trinken sowie die Toilettenbenutzung. Dies gewährte Sie ihnen. In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit jedoch nahm der Junge einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag widerrechtlich an sich. Das Fehlen des Geldes bemerkte die Frau erst einige Zeit später, nachdem die zwei Unbekannten die Wohnung wieder verlassen hatten. Eine Fahndung im Stadtgebiet verlief erfolglos. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell