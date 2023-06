Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit eskaliert

Jena (ots)

Ein Streit zwischen einem Pärchen und einem 46-Jährigen eskalierte am Donnerstagabend im Löbdergraben. Die Drei gerieten aus bisher unbekannten Gründen ist Streit. In der Folge nahm der männliche Part des Pärchens einen mitgeführten, leeren Getränkekasten und schlug damit in Richtung des 46-Jährigen. Hierbei traf er diesen leicht am Hinterkopf. Im Anschluss entfernten sich der Mann und die Frau unerkannt. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 25-35 Jahre; kurze, dunkel Haare; dunkles T-Shirt; dunkle, kurze Hose. Die Tat ereignete sich kurz vor 22 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell