Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnungseinbruch

Weimar (ots)

Am 14.06.2023 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr hatte ein Bewohner in der Paul-Schneider-Straße seine Wohnungseingangstür zum Lüften geöffnet. In dieser Zeit betrat eine unbekannte Person die Wohnung durch die geöffnete Tür, begab sich ins Wohnzimmer und entwendete dort eine Outdoortasche mit diversen Stirn- und Taschenlampen, einen Rucksack in welchen sich unter anderem Personaldokumente wie Reisepass und Führerschein sowie Kopfhörer befanden. Danach verließ der Täter unerkannt die Wohnung.

