LPI-J: Wildunfälle

Jena (ots) - In den letzten Tagen erhielt die Jenaer Polizei Informationen darüber, dass es sowohl im Stadtteil Winzerla als auch in Jena Ost zu verdächtigen Ansprechen von Kindern gekommen sei. (die lokale Presse berichtete) Insgesamt wurden zwei Vorfälle bekannt. Hierbei wurden unter einem Vorwand versucht, Kinder zum Einsteigen in ein Auto zu bewegen, zum anderen wurde ein Toilettengang erfragt bzw. angeboten. In ...

mehr