Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verdächtiges Ansprechen von Kindern

Jena (ots)

In den letzten Tagen erhielt die Jenaer Polizei Informationen darüber, dass es sowohl im Stadtteil Winzerla als auch in Jena Ost zu verdächtigen Ansprechen von Kindern gekommen sei. (die lokale Presse berichtete) Insgesamt wurden zwei Vorfälle bekannt. Hierbei wurden unter einem Vorwand versucht, Kinder zum Einsteigen in ein Auto zu bewegen, zum anderen wurde ein Toilettengang erfragt bzw. angeboten. In keiner polizeilich bekannt gewordenen Situation gelang dies, auch weil die Kinder sich richtig verhalten haben und die Anfrage einfach ignorierten bzw. eine Erzieherin intervenierte. Derartigen Hinweisen wird akribisch nachgegangen und jedweder Ansatzpunkt ernsthaft verfolgt. Neben der Anhörung der betroffenen Kinder, erfolgten Ermittlungen im Nahbereich sowie Umfeld der jeweiligen Ereignisorte. Auch wurde und wird die polizeiliche Präsenz um die Ereignisorte erhöht und proaktiv auf die betreffende Einrichtung zugegangen. Hier sollen, neben den Kindern, auch die Lehrerinnen und Lehrer sowie Betreuerinnen und Betreuer aber auch die Eltern zur Thematik sensibilisiert werden. Darüber hinaus bittet die Polizei verdächtige Beobachtungen mitzuteilen. Seien Sie wachsam und sprechen Sie bitte mit Ihren Kindern über derartige Situationen und bereden Sie das richtige Verhalten. Dies gilt nicht nur für die Schulzeit, sondern auch für die Ferienzeit. Für entsprechende Verhaltenshinweise können sich Interessierte auch gern an ihren Kontaktbereichsbeamten wenden. Und bitte beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen über soziale Medien. Diese führen zumeist nur zu Verunsicherungen. Sprechen Sie mit der Einrichtung (Schule/Kita) über das Ereignis.

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Jena unter 03641 - 810 oder per E-Mail an: ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell