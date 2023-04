Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Autodiebe stahlen BMW X6; Bewaffneter Überfall auf Kaufhaus: Kripo bittet um Hinweise zu Räuber mit weißer Hockey-Maske und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche nach Körperverletzung im Straßenverkehr - Offenbach

(fg) Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall am Sonntagnachmittag in der Sprendlinger Landstraße in Höhe des Klinikparkhauses wegen Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Gegen 15.45 Uhr überquerte ein Unbekannter bei rotzeigender Ampel als Fußgänger die Straße. Ein 65 Jahre alter Autofahrer hupte daraufhin und bog anschließend in Richtung des Krankenhausparkhauses ab. Der Unbekannte folgte dem Wagen, klopfte an die Fensterscheibe und öffnete im weiteren Verlauf die Autotür. Der Mann schlug dann dem Fahrer mit der Faust ins Gesicht. Die Ehefrau, die den Angriff offensichtlich abwehren wollte, wurde ebenso wie der 65-Jährige leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Autodiebe stahlen BMW X6 - Offenbach

(jm) Autodiebe stahlen am Sonntag einen in der Blumenstraße geparkten BMW X 6. Der rote Wagen war im Bereich der 130er-Hausnummern abgestellt und verschwand zwischen 1 und 11.30 Uhr. An dem BMW waren OF-Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen X 6 unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Diebe stahlen Werkzeug - Offenbach

(jm) Diebe stahlen am Wochenende aus einem Baucontainer in der Friedensstraße Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Zwischen Samstagnachmittag, 13 Uhr und Sonntagmorgen, 7.30 Uhr, hatten die Täter das umzäunte Baustellengelände betreten und den Container geöffnet. Daraus nahmen sie unter anderem Bohrhammer, Säge und Schleifwerkzeug mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

4. Nach einem Vorfall zwischen zwei Hunden sucht Polizei weitere Zeugen - Mühlheim am Main

(jm) Nach einem Vorfall mit Hunden, der sich bereits am Freitag (24.03.2023) zugetragen hat und bei dem ein Hund verstarb, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war kurz vor 20 Uhr ein 44 Jahre alter Mann im Bereich der Friedrichstraße in Mühlheim mit einem angeleinten Hund (Bullterrier-Mix) unterwegs, als ein anderer Hund offenbar von einem Grundstück kam und sich die beiden Hunde im weiteren Verlauf offensichtlich ineinander verbissen. Daraufhin soll der 44-Jährige mit einem Messer auf den anderen Hund (Schäferhund) eingewirkt haben, wobei er auch seinen eigenen Hund getroffen haben soll. Beide Hunde, die anschließend voneinander abließen, wurden dann umgehend in eine Tierklinik verbracht. Dort verstarb der Schäferhund letztlich. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen den 44-Jährigen und bittet nun Anwohner sowie Passanten, die Augenzeugen des Vorfalls waren, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben? - Obertshausen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag in der Von-Staufenberg-Straße sucht die Polizei weitere Zeugen. Gegen 14.40 Uhr streifte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 13 geparkten Ford Transits. Der Fahrer des weißen Transits hörte einen Knall und sah anschließend einen schwarzen SUV davonfahren. Hinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

6. Zeugensuche: Bargeld und Zigaretten entwendet - Rodgau/Jügesheim

(fg) Unbekannte waren in der Nacht zum Samstag in und vor einem Imbiss in der Hermann-Staudinger-Straße zugange und entwendeten Bargeld sowie Zigaretten. In der Zeit zwischen Freitagabend, 21 Uhr und Samstagmorgen, 9.30 Uhr, waren die Einbrecher im Imbiss zugange und brachen dort zwei Spielautomaten auf; zudem nahmen sie eine Geldkassette mit. Vor der Gaststätte rissen die Unbekannten einen Zigarettenautomaten aus der Verankerung und entwendeten diesen. Ersten Erkenntnissen zufolge nutzten die Täter einen Fahrzeuganhänger, um den Zigarettenautomaten an einer vermutlich abgelegenen Örtlichkeit zu plündern. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

7. Zwölfjähriger bei Unfallflucht leicht verletzt: Polizei sucht Verursacher und einen bestimmten Zeugen - Langen

(lei) Er kollidierte beim Abbiegen mit einem Rad fahrenden Kind und fuhr anschließend davon: Nun sucht die Polizei nach einem bislang anonymen Autofahrer sowie weiteren Zeugen. Ereignet hatte sich der Unfall am Freitagmorgen auf der Berliner Allee, wo der Zwölfjährige gegen 10.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg in Richtung Robert-Koch-Straße unterwegs war. Der bis dato unbekannte Autofahrer, ebenfalls auf der Berliner Allee in gleicher Richtung unterwegs, bog anschießend nach rechts in die Humperdinckstraße ab und übersah offenbar den Jungen, sodass es zur Kollision kam. Der Junge zog sich dabei Schürfwunden an der Hand zu. Der Verursacher, der in einem schwarzen Wagen unterwegs war, fuhr anschließend weiter. Ein nachfolgender ebenfalls bislang unbekannter Autofahrer (40 bis 50 Jahre alt, Brillenträger) hielt an und kümmerte sich kurzzeitig um den Jungen. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten nun um weitere Hinweise zu dem Verursacher unter der Rufnummer 06183 91155-0 und rufen auch den unbekannten Ersthelfer auf, sich zu melden.

8. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Mainhausen

(jm) Innerhalb von zwanzig Minuten ereignete sich am späten Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Zellerbruch" eine Unfallflucht, bei der ein geparkter BMW Mini angefahren wurde. Zwischen 17 und 17.20 Uhr beschädigte der Unbekannte vermutlich bei einem Parkmanöver den Mini und machte sich anschließend davon. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Ersten Hinweisen zufolge parkte ein weißer Kleinwagen neben dem BMW. Ob dieser in Zusammenhang mit der Unfallflucht steht, wird nun Teil der weiteren Ermittlungen sein. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizei in Seligenstadt.

Bereich Main-Kinzig

1. Bewaffneter Überfall auf Kaufhaus: Kripo bittet um Hinweise zu Räuber mit weißer Hockey-Maske - Hanau

(lei) Ein ungefähr 1,80 Meter großer Räuber hat am Montagmorgen ein Kaufhaus in der Hammerstraße (einstellige Hausnummern) überfallen und mehrere tausend Euro an Bargeld erbeutet. Gegen 7.50 Uhr, so die bisherigen Ermittlungen, passte der komplett schwarz gekleidete Unbekannte zwei Mitarbeiter des Geschäfts noch vor Ladenöffnung in einem Treppenhaus im rückwärtigen Bereich ab. Unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe zwang er beide in das Büro und ließ sich Bargeld aushändigen. Anschließend flüchtete der Räuber, der mit osteuropäischem Akzent gesprochen hatte, offenbar zu Fuß gegen 7.55 Uhr wieder über das Treppenhaus in Richtung Steinheimer Straße. Neben Handschuhen mit "Skelett"-Aufdruck und einer Basecap (ebenfalls alles in schwarzer Farbe) trug er bei der Tatausführung zudem eine auffällige weiße Hockey-Maske, unter der er wiederum ein schwarzrotes Halstuch anhatte. Zahlreiche Polizeistreifen fahndeten, auch unter Einsatz von Spürhunden, in der Innenstadt nach dem Mann - bislang jedoch ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Die Beamten bitten nun um weitere Hinweise zu dem Räuber unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. In Friedhofskapelle eingedrungen - Hanau/Kesselstadt

(jm) Unbekannte drangen zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Sonntag, 17.40 Uhr, in eine Friedhofskapelle im Baumweg ein. Zunächst traten die Täter offensichtlich die Tür zum Gebäude ein und gelangten anschließend ins Innere. Noch unklar ist, ob die Eindringlinge etwas mitnahmen. Ein Mitteiler hatte am Sonntagabend die Polizei verständigt. Zeugen, die im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120.

3. Nach vorläufiger Festnahme: Polizei sucht Unfallstelle und Hinweisgeber - Bad Soden-Salmünster

(fg) Dank eines Zeugenhinweises nahmen Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen einen 35 Jahre alten Mann im Bereich eines verunfallten Renaults in der Marienbader Straße vorläufig fest. Der mutmaßliche Unfallfahrer steht im Verdacht unter Alkoholeinfluss und ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs gewesen zu sein; ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Kurz nach 2 Uhr meldete sich eine Zeugin telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass ein Renault in Schlangenlinien fahre, mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sei und bereits einen Reifen verloren habe. Eine eingesetzte Streife fand den Renault, der aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit war, in der Marienbader Straße abgestellt vor. In der Breslauer Straße fanden die Beamten den offenbar kurz zuvor verlorenen Reifen des Wagens. Hierbei handelte es sich jedoch nicht um die Unfallstelle. Zudem fehlte am Renault das vordere Kennzeichenschild, welches bisher nicht aufgefunden werden konnte. Offenbar flüchtete der 35-Jährige zunächst, ehe er während der Unfallaufnahme wieder nahe der Unfallstelle ausfindig gemacht werden konnte. Bei der Durchsuchung des Mannes, der auf die Personenbeschreibung des Zeugenhinweises passte, fanden die Beamten den Fahrzeugschlüssel auf und stellten diesen sicher. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Renault-Fahrer seine Fahrt nach einer Veranstaltung in Wächtersbach-Wittgenborn in Richtung Salmünster angetreten haben. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo er unter anderem eine Blutprobe abgeben musste. Die Polizei sucht nun die bislang unbekannte Unfallstelle, das verlorene Kennzeichen sowie Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können. Diese melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0.

Offenbach, 03.04.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell