Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 02.04.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Dreister Handtaschenraub, Rentnerin leicht verletzt - Offenbach

Bereits am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich in der Offenbacher Innenstadt ein dreister Handtaschenraub. Ein 74-jährige Offenbacherin lief arglos vom Salzgäßchen in Richtung Wilhelmsplatz und schob dabei ihr Fahrrad, als sie plötzlich von einem bislang unbekannten Täter mit beiden Händen von hinten geschubst wurde und mit ihrem Fahrrad zu Boden fiel. Hierbei erlitt die Dame leichte Verletzungen im Bauchbereich. Der Täter nutzte diese Situation aus, nahm die Handtasche aus dem vorderen Fahrradkorb und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor, sodass Zeugen des Vorfalls gesucht werden, die sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer der Polizei Offenbach 069-8098-1234 geben können.

Bereich Main-Kinzig

1. Teurer Spurwechsel, 1 Leichtverletzter - Hanau

Offensichtlich auf Parkplatzsuche befand sich ein 28-jähriger Ford-Focus-Fahrer aus Mühlheim/Main am Samstagabend, gegen 20:23 Uhr, als er mit seinem Fahrzeug die zweispurige Willi-Brandt-Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Als er von der linken Spur auf die Rechte wechseln wollte, übersah der Mühlheimer ein dort fahrendes Taxi. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, der auf 19.000 Euro geschätzt wird. Der 21-jähriger Hanauer Taxifahrer wurde beim Aufprall leicht verletzt und vorsorglich einer Klinik zugeführt.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 02.04.2023, RENKER, PvD

